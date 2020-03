Quand la Macronie se fissure

Le gouffre entre le « pays légal » et le « pays réel » était déjà acté. Mais voilà que la Macronie se fissure de l’intérieur : des intellos qui fuient, le Conseil d’Etat qui se rebiffe, et jusqu’à l’Assemblée, le Royaume des Marcheurs, où les brèches se font jour…

44 « pour », 31 « contre ».

Pour la première fois du mandat, ce jeudi 13 février, la majorité est mise en minorité. Contre l’avis du gouvernement, contre les voix des Marcheurs, sont adoptées « diverses mesures de justice sociale ».

Victoire !

Comment on a fait ça ? Comment on a fait péter le mur d’En Marche ? Comment les oppositions l’ont emporté, malgré les 300 parlementaires En Marche, et les 47 du Modem ?

En leur mettant la pression, depuis des semaines.

