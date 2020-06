Paul Jorion : « Il nous faut une économie dirigée »

Paul Jorion : Oui, c’est un coup d’Etat qui a eu lieu : l’économie dirige, et on ne dirige plus l’économie. D’un moyen, c’est devenu une fin. Du coup, on fait passer la vie des choses bien avant la vie des gens, la vie des rétroviseurs avant celle des gens qui font les rétroviseurs.

C’est la grande bascule, que l’on peut situer au XIXe siècle. Nous sommes passés d’une rationalité des fins (mobilisons nos ressources pour réaliser tel objectif, pour obtenir tel résultat), à une rationalité des moyens : minimisons nos coûts et nous rebaptiserons ensuite ‘‘objectif’’ ce que nous constaterons avoir obtenu.

Les objectifs qu’il aurait fallu atteindre ‘‘en y mettant les moyens’’ ont été, sinon entièrement mis entre parenthèses, du moins subordonnés aux seuls coûts. Il n’a plus été question de « ce qu’il faut impérativement faire », mais de comptes d’apothicaires, précisant « ce que cela coûte au centime près » : « Ceci est moins cher que cela, c’est donc ce qu’il nous faut : privatisons ! sous-traitons au privé ! »

La suite à lire dans notre journal actuellement en kiosque :

▶ Abonnez-vous : http://bit.ly/fakir-abo

▶ Commandez le n°93 : http://bit.ly/fakir-en-kiosque

▶ Le sommaire du numéro : http://bit.ly/fakir-sommaire

▶ Chez votre kiosquier : http://bit.ly/fakir-kiosques