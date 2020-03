Notre temps de cerveau disponible

Pas simple d’avancer dans le sillage du red’chef. Ca use les énergies. Alors, on réfléchit...

17 336… 16 820… Et maintenant 13 782 exemplaires, aux dernières nouvelles.

On ne va pas se mentir : les ventes en kiosques, ces temps-ci, ne sont pas au beau fixe, après nos envolées de ces dernières années. Certes nos abonnés, fidèles parmi les fidèles, sont là, eux, piliers sur qui ont peut toujours s’appuyer, et même plutôt à la hausse : vous êtes 18 782, au dernier comptage. Mais pourquoi ça baisse, dans les kiosques ? On a réfléchi, analysé, brainstormé...

La suite à lire, dans notre journal actuellement en kiosque :

▶ Abonnez-vous : http://bit.ly/fakir-abo

▶ Commandez le n°92 : http://bit.ly/fakir-en-kiosque

▶ Le sommaire du numéro : http://bit.ly/fakir-sommaire

▶ Chez votre kiosquier : http://bit.ly/fakir-kiosques