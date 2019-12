Mon curé chez les Gilets jaunes

« T’aurais pas des histoires que tu n’as pas mises dans ton livre ? On veut en lire plus... »

Pour fêter une année en jaune, Vincent Jarousseau, auteur du roman-photo les Racines de la colère*, nous offre un rab de planches : « Tiens, oui, j’ai l’histoire du père Joseph, qui est prêtre dans le Denaisis, près de Valenciennes. C’est un fils d’immigrés sardes, qui était à la Jeunesse ouvrière chrétienne,

et bossait à l’usine de zinc des Asturies... »