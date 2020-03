Le bonheur explosif

Un véritable congé paternité ? Que les papas délivrent des soins à leurs bambins ? Ce sera non. Ainsi en a décidé Macron. Et c’est cohérent : des premiers aux derniers jours, de la naissance à la retraite, le président n’a qu’un mot : « coût ! »

« Monsieur le Président, je suis vraiment déçue de ne pas avoir entendu dans votre discours ni dans vos réponses un seul mot sur l’égalité entre les hommes et les femmes en Europe.

Quelle sera la position de la France sur l’initiative de la Commission européenne, sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, sur les congés parentaux qui vont enfin permettre à ces pères et à ces mères d’assumer leur vie professionnelle mais également leur vie familiale, et de donner ainsi tout l’épanouissement possible aux enfants européens ? Merci. »

Depuis des mois, Marie Arena, une eurodéputée, socialiste, belge, porte le projet d’un « congé parental européen »...

La suite à lire, dans notre journal actuellement en kiosque :

▶ Abonnez-vous : http://bit.ly/fakir-abo

▶ Commandez le n°92 : http://bit.ly/fakir-en-kiosque

▶ Le sommaire du numéro : http://bit.ly/fakir-sommaire

▶ Chez votre kiosquier : http://bit.ly/fakir-kiosques