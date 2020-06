La santé, une fatalité ?

L’hôpital est un champ de ruines, et cela ne date pas d’hier. Vous en avez témoigné, dès le début de cette crise. Comme un rappel (et pour aider le ministère à comprendre).

De : Chantal, infirmière en Seine-Saint-Denis

Objet : Chair à Covid

« Les élèves aides-soignants sont envoyés sous couvert de stage dans les Ehpad privés, pour remplacer du personnel. Ils travaillent au contact direct de malades du Covid avec pour toute protection des masques chirurgicaux et des sacs poubelles faisant office de sur-blouse… L’Agence régionale de la santé nie la mise en danger de nos élèves et nous force à fournir les Ehpad en main d’œuvre gratuite. Sur l’ensemble de nos élèves, presque plus de trente étaient symptomatiques Covid la semaine dernière… »

