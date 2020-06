L’an 01 : « On arrête tout, on réfléchit, et c’est pas triste »

Depuis la cuisine du rédac’ chef, en ces temps confinés, on a donc relancé l’idée de l’An 01. L’An 01 ? C’est quoi ? Et pourquoi ? Entre 1971 et 1974, Gébé, dessinateur génial, publie dans Politique Hebdo cette bédé qui ferait date. Une sorte de « tout (re)commence aujourd’hui ». Utopiste, écologiste, avant-gardiste, libertaire. Le film de Jacques Doillon, en 1973, en est l’adaptation. On s’est inspiré de tout ça…