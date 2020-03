Dominique Potier : Dans la fabrique d’une loi

Dominique Potier, je le côtoie à la commission des Affaires économiques. Avec son crâne rasé et sa sagesse, comparée à ma fougue, je le surnomme « maître Yoda ». Durant le précédent mandat, c’est lui qui a porté, à bout de bras, une proposition de loi sur le « devoir de vigilance ». On s’est échappés de l’hémicycle, durant une heure, pour qu’il me raconte son parcours du combattant. Même si ça reste un socialiste, qui croit à des « directives européennes »...

Dominique Potier : On dit : « C’est le moment du courage, il faut dire non à l’Afep. » Jean-Marc Ayrault, avant qu’on prenne une déculottée aux municipales en 2014, m’avait dit un jour : « Je ne supporte plus le Médef, on va la faire, ta loi. » Il part. Et le nouveau ministre de l’Économie, c’est Emmanuel Macron. Je vais le voir : « Je vies avec un projet de loi, vous avez beaucoup à vous faire pardonner, voilà l’occasion de la rédemption. »

François Ruffin : Pourquoi il a beaucoup à se faire pardonner ?

Dominique Potier : Il avait déjà cette réputation d’être libéral. Avec humour et légèreté, il me dit : « Mais je la connais très bien cette proposition de loi, c’est moi qui étais chargé de la bloquer à l’Élysée... »

