Dominique Méda : « Changer de boussole »

On avait participé ensemble à une conférence, avec la sociologue Dominique Méda. Son travail sur la hiérarchie des métiers et des salaires faisait écho à la mission que je mène pour l’Assemblée nationale sur les Métiers du lien, ces métiers dévalorisés, précarisés, à temps partiel contraint… Dont on a vite vu, pendant la crise, à quel point ils étaient essentiels. Je l’ai rappelée.

François Ruffin : On a souvent répété pendant cette crise que les femmes étaient en première ligne, c’est le ressenti que vous avez à travers cette pandémie ?

Dominique Méda : Absolument. On voit combien les métiers sont impactés différemment par cette crise. Il y a ceux qui peuvent télétravailler, et ceux qui sont obligés d’être au contact. Se pose aussi la question des métiers essentiels ou non essentiels. Et là, dans les métiers du care, du soin, en première ligne, il y a en effet énormément de femmes : les aides à domicile, les aides-soignantes, les infirmières, mais aussi les métiers de la vente. Or la plupart du temps ces métiers sont déconsidérés : peu valorisés, peu reconnus et surtout structurellement mal payés.

