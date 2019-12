Coup de chaud au rayon surgelés

Notre copain Victor en a bavé, chez Picard, les surgelés. Heureusement, niveau lutte, la famille et les copains sont au point...

De : Claire

Date : sam. 17 nov. 2018 01:16

Objet : Victor roulé dans la semoule chez Picard

Bonjour Cyril,

Excuse-moi de te déranger, je sais que tu es overbooké, mais là j’ai besoin de conseils sérieux... Mon fils Victor travaille chez Picard Surgelés comme vendeur pour un SMIC. Aujourd’hui son chef de secteur vient lui annoncer sa mise à pied immédiate, sans plus d’explications, sans lui donner le motif. Victor me dit qu’il ne sait pas pourquoi, qu’il n’a pas tué de p’tites vieilles, qu’il n’a pas volé dans la caisse... et je le crois.

Quand j’ai reçu ce message de notre copine Claire, j’ai tremblé pour Picard : savaient‐ils bien à qui ils s’attaquaient ?

