Avis à la population, Fakir recrute !

Poste à pourvoir :

Directeur/Directrice de Fakir

Fakir est une association fondée en 1999, dont le but est l’animation de la vie démocratique, notamment au travers d’un journal trimestriel, mais aussi l’organisation d’événements, débats, campagnes militantes.

Elle est dirigée par un Conseil d’administration (CA) dont les membres exercent leur activité à titre bénévole. Son projet politique est la mise en avant et la défense des classes populaires, de leurs intérêts et des libertés. Son équipe est composée de salariés répartis sur un pôle administratif et organisationnel d’une part (3,5 ETP), et un pôle rédactionnel pour le journal d’autre part (un rédacteur en chef, un journaliste, une maquettiste et des pigistes). De plus, des bénévoles animent partout en France l’activité de l’association. Son siège social est situé à Amiens (80-Somme)

Présentation du poste de DG

Le/la Directeur/Directrice aura pour mission d’organiser et de diriger l’ensemble des activités de l’association, suivant le mandat et les missions définies par le CA, avec qui il sera en interaction régulière pour rendre compte de son action qu’il conduira de manière autonome au quotidien.

Ses missions se répartiront en deux grands axes :

1/ Portage du projet politique et développement de l’association

Il est attendu que le/la Directeur/Directrice joue un rôle d’impulsion, notamment dans l’évolution du projet et de la stratégie de l’association afin de développer son influence, le journal et sa solidité financière :

Définition d’un projet stratégique pour l’association, en accord avec le CA

Mise en œuvre de ce projet stratégique, notamment via la création de projets événementiels, communicationnels, ou encore internes (mise en place de logiciels, engagement des bénévoles…)

Représentation de Fakir en externe

Définition et mise en œuvre de la stratégie de développement commercial de Fakir

2/ Ressources humaines et financières

Le/la Directeur/Directrice sera en charge de la supervision des ressources humaines et financières :

Management de l’équipe salariée et organisation du travail, gestion des ressources humaines (recrutements, suivi des évolutions du droit du travail et de la conformité des contrats de travail, relations avec l’expert-comptable …)

Établissement d’un budget prévisionnel de l’association et suivi budgétaire au cours de l’année en fonction des chiffres effectivement réalisés (en accord avec la trésorière et l’expert- comptable), supervision des demandes de subventions, optimisation des dépenses, négociations avec les fournisseurs…

Profil recherché

Compétences requises :

Partage des valeurs et du projet politique de l’association

Expérience en management d’équipes, qualités relationnelles

Capacités à trancher et à prendre des décisions

Compétences en matière de suivi budgétaire, contrôle de gestion, ressources humaines

Capacité en création/gestion de projets

Connaissance du milieu de la presse ou des médias

Expérience militante qui serait un plus

Caractéristiques du poste :

A pourvoir dès que possible

CDI, statut cadre, temps plein

Poste basé à Amiens (aménagements possibles à négocier)

Rémunération :

38 000 euros bruts annuels, soit 2500 € nets mensuels

13ème mois + mutuelle offerte intégralement

Déjeuners au local + maintien intégral salaire si maladie + cadeaux Noël et naissances

Négociation possible en fonction du profil et de l’expérience

Candidatures (CV+motivations) à expédier par email à conseil-administration@fakirpresse.info