Amazon interdite

« Ils payent leur arrogance, leur chantage à l’emploi, estime Laurent. De toute façon, la France est pour eux un marché essentiel. Ils n’ont rien compris. on a allumé la mèche. » Le 21 avril, des grèves éclataient aux États-Unis, où plusieurs salariés lanceurs d’alerte avaient été virés, provoquant la démission du vice-président, écoeuré par sa propre entreprise. « Ce que je sais, c’est qu’on a protégé 11 000 salariés et leurs proches, avec maintien de salaire, conclue Laurent. On va surveiller que les intérimaires soient bien repris. » Maintenant que Goliath a un genou à terre, il sera plus enclin à négocier…

